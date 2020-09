Rolle der Regierung im Fokus : Opposition will Wirecard-Untersuchungsausschuss einsetzen

Berlin Geld, wo keins war, frisierte Zahlen und ein flüchtiger Vorstand: Der Wirecard-Skandal ist ein Wirtschaftskrimi. Aber: Wie konnte all das passieren in Deutschland?

Wirecard-Verantwortliche stehen im Verdacht, GELDWÄSCHE betrieben zu haben, also illegale Einkünfte in den legalen Wirtschaftskreislauf eingespeist zu haben. Die Anti-Geldwäsche-Einheit des Zolls, die so genannte Financial Intelligence Unit (FIU), gab bereits 2019 zwei Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit Wirecard an das Landeskriminalamt Bayern weiter. Der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann spricht von einer „Smoking Gun“, bei der die Staatsanwaltschaft dann aber nicht ausreichend ermittelt habe. Mittlerweile prüft die FIU 144 Vorgänge im Zusammenhang mit Wirecard.