Turnier in Katar : Oranje schlägt US-Boys 3:1: Niederlande im WM-Viertelfinale

Al-Rajjan Der WM-Pokal ist das Ziel der Niederlande - und gegen die USA zeigte die Mannschaft erstmals über weite Strecken die Reife eines Titelkandidaten. Nun könnte es ein Duell mit Argentinien geben.

Louis van Gaal schaute seinen Arm in Arm im Mittelkreis tanzenden Oranje-Stars aus einigen Metern Entfernung mit zufriedener Miene zu. Der viel kritisierte Trainer hat mit den Niederlanden den Einzug in das Viertelfinale der Fußball-WM bejubelt und die zarten Titelhoffnungen von Oranje vergrößert.

Nach einer über weite Strecken abgeklärten Leistung musste die Elftal beim 3:1 (2:0) gegen eine leidenschaftlich kämpfende US-Auswahl am Ende nur kurz um das Weiterkommen bangen. Zwölf Jahre nach dem letzten Weltmeisterschafts-Endspiel beim Turnier in Südafrika hofft Holland auf eine Final-Teilnahme am 18. Dezember - doch Wackler wie in der zweiten Hälfte gegen die USA darf sich das Ensemble von van Gaal dann nicht erlauben. Gegner im Viertelfinale am Freitag sind entweder Lionel Messi und Argentinien oder Australien.