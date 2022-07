Organique Tour 2022 : Nouvelles Chansons von Zaz begeistern im Kölner Palladium

Köln Während in Düsseldorf die 20. Ausgabe des Frankreich-Festes mit landestypischen kulinarischen Schwerpunkten startete, präsentierte im Gegenzug Köln einen kulturellen Leckerbissen in Form eines Konzerts im Palladium, das die französische Sängerin Zaz im Rahmen ihrer Organique Tour 2022 vor 1600 begeisterten frankophil angehauchten Fans gab.

Mit „Les jours heureux“ startet Zaz ihr Konzert, bei dem sie im Verlauf offenkundig den Ehrgeiz entwickelt, sich alle paar Minuten stilistisch neu zu erfinden. Ich bin mal so, mal so, gibt Zaz in dem Chanson "Comme ci, comme ca" unumwunden zu. Künstlerische Wandlungsfähigkeit ist keinesfalls per se negativ, aber so „Organique“ wie die Sängerin versucht zu beteuern, klingt es dann bisweilen doch nicht. Mit „Oublie Loulou“, „Paris sera toujours Paris“ und schließlich mit der Zugabe „La vie en rose“ dockt Zaz an den Säulenheiligen des französischen Chansons Charles Aznavour, Maurice Chevalier und Edith Piaf an. Zaz klingt nicht zuletzt deswegen modern, weil sie auf jegliche Form aufgesetzt wirkender Diven-Theatralik verzichtet, sondern auf jugendlich wirkende, erfrischende Natürlichkeit setzt. Wenn sie „L`amour, ta tendresse et le reste“ singt und den Liebesverlust beschreibt, löst das sofort ein atmosphärisch dichtes Kopfkino aus. So unstet wie ihr Dauer-Tänzeln, Arme-Rudern und Pirouetten-Drehen wirkt auch der ständige Stilwechsel. Nach Stücken aus der Nouvelle Chanson-Abteilung dreht Zaz zunächst die Chronologie zurück, die 42-Jährige interpretiert Chanson-Tradition im Musette-Rhythmus, Swing in Gypsy-jazziger Gitarrentradition eines Django Reinhardt, und sie brilliert mit versiertem Scat-Gesang. Im musikalischen Gemischtwarenladen hat Zaz ferner Salsa, Reggae, Pop der 90er, - plötzlich klingt sie wie Pink auf Französisch, jedoch ohne zirzensische Kunststücke – im Angebot, und letztlich offeriert sie mit ihrer leicht rauchigen Stimme und ihrem poppigen Selbstbewusstsein auch noch hart Gerocktes. Nur bei wohlwollender Betrachtung kann dieser Stilmix vom Vorwurf der Beliebigkeit freigesprochen werden. Allerdings kann sie sich bei diesem stilistischen Parforce-Ritt auf ihre exzellente Begleitgruppe verlassen, die sie akustisch wie elektrisch verstärkt perfekt durch alle stilistischen Untiefen lotst.