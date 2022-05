Eingriff an der Bauchaorta : FC-Ikone Stephan Engels lässt sich in Bonn operieren

Bonn Ex-Nationalspieler und FC-Ikone Stephan Engels lässt sich am Gemeinschaftskrankenhaus Bonn die Bauchaorta operieren. Bei einer Routineuntersuchung war zuvor ein Aneurysma entdeckt worden, das nicht ungefährlich ist.

Doch was macht ein Bauchaortenaneurysma so gefährlich? „Wenn sich die Bauchschlagader sehr stark dehnt, kann sie in seltenen Fällen ohne Vorwarnung reißen“, erklärt Jürgen Remig, Chefarzt der Gefäßchirurgie am Gemeinschaftskrankenhaus Bonn, der die Operation bei Engels durchführte. „Dann fließt viel Blut in den Bauchraum. Das ist extrem schmerzhaft und lebensbedrohlich“, warnt Remig weiter. Da eine krankhafte Erweiterung der Bauchschlagader keine Symptome verursacht, sei eine Vorsorgeuntersuchung besonders wichtig. Es gebe gewisse Faktoren, die ein Aneurysma in der Bauchaorta begünstigen könnte. „Das ist vor allem Rauchen, aber auch ein hoher Blutdruck kann dazu führen, dass die Gefäßwand reißt.“