US-Bundesstaat Kalifornien : 10.000 Feuerwehrleute gegen Waldbrände im Einsatz

Die Waldbrände in Kalifornien haben Tausende Menschen aus ihren Häusern getrieben. Foto: Noah Berger/AP/dpa

San Francisco Im Norden und Süden Kaliforniens fliehen Menschen vor den Flammen. 10.000 Feuerwehrleute sind im Einsatz. Extreme Hitze an der US-Westküste verschärft die Lage.

In Kalifornien kämpfen mehr als 10.000 Feuerwehrleute gegen zwei Dutzend Großbrände an. Die Flammen haben Tausende Menschen aus ihren Häusern getrieben. In vielen Ortschaften saßen die Anwohner auf gepackten Koffern für den Fall einer schnellen Evakuierung.