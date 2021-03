Fall in Helferskirchen : 13-Jährige am Autosteuer - Polizei stoppt Vater nach Fahrerwechsel

Die Polizei hat einen Autofahrer gestoppt. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Carsten Rehder

Helferskirchen Eine Autofahrerin ist in einem Kreisverkehr in Helferskirchen beinahe in ein anderes Fahrzeug gefahren. Zeugen wurden aufgrund der jungen Fahrerin stutzig und riefen die Polizei.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit gerade einmal 13 Jahren hat ein Vater seine Tochter ans Autosteuer gelassen und sich so Ärger mit der Polizei in Rheinland-Pfalz eingehandelt. Der Wagen der beiden war am Sonntagabend bei Helferskirchen in einem Kreisverkehr beinahe in ein anderes Fahrzeug gefahren, wie die Polizei mitteilte. Dabei fiel Augenzeugen das junge Mädchen hinter dem Lenkrad des Autos auf.

Wenig später hielt der Wagen an und es fand ein Fahrertausch statt. Als das Fahrzeug schließlich durch Mithilfe von Augenzeugen von der Polizei gestoppt wurde, saß der Vater der Jugendlichen auf dem Fahrersitz. Der 43-Jährige besaß keine Fahrerlaubnis und bekam eine Anzeige.

(dpa)