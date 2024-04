NRW 13-Jähriger soll Obdachlosen erstochen haben

Wieder eine tödliche Gewalttat gegen einen obdachlosen Menschen, wieder gehen die Ermittler von einem Minderjährigen als mutmaßlichen Täter aus und wieder war die Tatwaffe wohl ein Messer. Ein 13-jähriger Junge soll einen 31 Jahre alten Obdachlosen am Donnerstagabend am Dortmunder Hafen getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind mit einem Messer auf den Mann eingestochen habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.