RKI-Lagebericht : 1345 Corona-Neuinfektionen in Deutschland registriert

Berlin Gestern war mit rund 2300 Neuinfektionen der höchste Wert seit April erreicht worden. Heute liegt die Zahl deutlich darunter. Doch an Sonntagen wie auch an Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger.

Die Gesundheitsämter hatten binnen eines Tages 1345 Fälle übermittelt, wie das RKI am Morgen bekanntgab. An Sonntagen wie auch an Montagen sind die gemeldeten Fallzahlen erfahrungsgemäß meist niedriger, auch weil am Wochenende nicht alle Gesundheitsämter Daten an das RKI melden.