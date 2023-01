Wunstorf : 14-Jähriger wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft

Wunstorf Die Menschen in Wunstorf hatten gebangt und gehofft, dass ein vermisster 14-Jähriger wohlbehalten wieder auftaucht - vergebens. Der Jugendliche soll von einem Freund getötet worden sein. Ein geplantes Verbrechen?

Der Haftbefehl sei wegen Mordes erlassen worden, sagte Can Türkay, Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover. Das Mordmerkmal der Heimtücke werde - wie beantragt - gesehen. Der Tatverdächtige sei in die Jugendanstalt Hameln gebracht worden.

Die Behörden bezeichneten ihn zunächst als einen „Freund“ des Opfers. Als die Ermittler noch von einem Vermisstenfall ausgingen, sagte er der Polizei, dass er den vermissten Jungen getötet und versteckt habe. Erst nach einer stundenlangen Suche war am Mittwoch die Leiche des vermissten Jungen auf einem Brachgelände in der Ortschaft Wunstorf-Blumenau entdeckt worden.

Tat wohl über Monate geplant

Der Vater des Jungen hatte seinen Sohn am Dienstagabend als vermisst gemeldet, weil er nicht von einem Treffen mit einem ebenfalls 14-Jährigen aus Wunstorf nach Hause zurückgekommen war. Die Polizei ging zunächst von einem Vermisstenfall aus, bis der andere Jugendliche in einer Befragung Angaben zu dem Fall machte.

Zunächst waren die Ermittler von einem Versteck in einem Wald ausgegangen - Feuerwehrkräfte und mehrere Hundertschaften der Polizei durchkämmten erfolglos den Luther Forst. Schließlich wurde die Leiche in etwa drei Kilometer Entfernung von dem Waldgebiet auf dem Brachgelände an einem Feldrand in Blumenau entdeckt.