Unfall im Familienurlaub 16-Jährige aus Köln in Südtirol ums Leben gekommen

Bei einem Familienurlaub in Südtirol ist ein 16 Jahre altes Mädchen, die laut Medienberichten aus Köln stammte, vermutlich durch einen Sturz ums Leben gekommen. Die Leiche der Jugendlichen wurde am Freitag in der Nähe der norditalienischen Gemeinde Innichen in den Dolomiten am Fuße eines Bergwegs gefunden, wie die Bergrettung mitteilte. Zuvor hatte die Familie sie als vermisst gemeldet.