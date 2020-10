Ohne Führerschein in Mönchengladbach : 16-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mönchengladbach Ein 16-Jähriger hat sich in Mönchengladbach eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei fuhr er ohne Führerschein in einem gestohlenen Auto.

Mit einem gestohlenen Auto soll sich ein 16-Jähriger in Mönchengladbach eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert haben. Der Jugendliche ohne Führerschein sei über eine rote Ampel und in entgegengesetzte Richtung durch eine Einbahnstraße geflohen, teilte die Polizei am Montag mit. Er sei beinahe mit einem geparkten Wagen kollidiert. An einer Baustelle habe sich der 16-Jährige schließlich festgefahren. Nach einer kurzen Flucht zu Fuß nahmen die Beamten ihn fest.