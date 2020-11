Akku seines Pedelecs war leer : 20-Jähriger erfriert nachts auf dem Weg nach Hause

Da der Akku seines Pedelecs leer war, ging der 20-Jährige zu Fuß weiter. Er erfror auf dem Weg nach Hause. Foto: dpa/Marijan Murat

Aalen In Baden-Württemberg ist ein junger Mann vermutlich erfroren, nachdem der Akku seines Pedelecs den Dienst versagt hatte. Er ging zu Fuß weiter und wurde am Morgen tot am Straßenrand aufgefunden.



Anwohner fanden den 20-Jährigen am Samstagmorgen tot am Ortsrand von Unterscheffach, wie das Polizeipräsidium Aalen und die Staatsanwaltschaft Heilbronn am Sonntag mitteilten.

Der Mann hatte sich am Vorabend mit seinem Pedelec im wenige Kilometer entfernten Kirchberg an der Jagst auf den Weg gemacht. Während der Fahrt sei der Akku leergelaufen, weshalb der Mann zu Fuß wenige Kilometer weiterging und am Ortsrand von Unterscheffach mit großer Wahrscheinlichkeit wegen der niedrigen Temperaturen erfror. Eine Fremdeinwirkung schlossen die Ermittler aus.

(AFP)