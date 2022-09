Niedersachsen : 23-Jähriger durch Schüsse getötet - zwei Verletzte

In Stade starb am Abend ein 23-Jähriger, zwei Männer wurden verletzt. Foto: David Inderlied/dpa

Stade Ein Mann kommt durch Schüsse zu Tode, nachdem eine Auseinandersetzung in einem Restaurant eskaliert. Nur wenig später gibt es zwei Verletzte bei einer Streiterei. Noch sind die Hintergründe unklar.

Ein 23 Jahre alter Mann ist in Stade in Niedersachsen durch Schüsse tödlich verletzt worden. Zudem seien am späten Abend zwei Männer verletzt worden, einer davon ebenfalls durch Schüsse, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.