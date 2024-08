Tötungsdelikt 27-Jähriger im Frankfurter Hauptbahnhof erschossen

Was genau spielte sich am Dienstagabend am Hauptbahnhof ab? Nach den bisherigen Erkenntnissen stand der 27-Jährige gegen 21.00 Uhr am Bahnsteig von Gleis 9. Der mutmaßliche Täter, ein 54 Jahre alter Mann, habe sich von hinten genähert und mehrere Schüsse aus einer Pistole abgefeuert. Anschließend sei er geflüchtet. Bundespolizisten fassten ihn kurz darauf nur wenige Meter vom Tatort an Gleis 7. Er wurde demnach widerstandslos festgenommen. Der Hauptbahnhof war für Züge und Passagiere wegen des Polizeieinsatzes am Dienstagabend den Angaben nach für etwa 25 Minuten gesperrt.