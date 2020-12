Polizei sucht Täter : 27-Jähriger in Düsseldorf niedergestochen

27-Jähriger in Düsseldorf niedergestochen

Düsseldorf Attacke auf offener Straße: Ein Mann wird in Düsseldorf niedergestochen, läuft hilfeschreiend auf einen Passanten zu und bricht bewusstlos zusammen.

Ein 27-jähriger Mann ist in Düsseldorf niedergestochen und lebensgefährlich verletzt worden. Nach einer Not-Operation habe sich sein Zustand stabilisiert und er sei nicht mehr in Lebensgefahr, sage ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Ermittlungen der Mordkommission liefen auf Hochtouren.