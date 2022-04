Polizei ermittelt : Diebe stehlen 360 Eier von Bäckerei

Moers Von einem Grundstück einer Bäckerei in Moers sind 360 ungefärbte Eier gestohlen worden. Die Polizei ermittelt und richtet einen Appell an die Diebe.

Kriminelle Konkurrenz für den Osterhasen: Gleich 360 Eier sind vom Grundstück einer Bäckerei in Moers im Kreis Wesel verschwunden, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Die Polizei appelliert in ihrer Mitteilung an die Diebe: „Liebe Diebe, überlasst doch die Verteilung der Weihnachtsgeschenke und Osterkörbchen dem Fachpersonal in Form von Weihnachtsmann und Osterhase. Oder aber ihren fleißigen Helfern, wie beispielsweise der Bäckerei an der Lintforter Straße, denen jetzt für den saftigen Osterstuten oder den herzhaften Hefezopf die dringend notwendigen Eier fehlen.“