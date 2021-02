RKI-Zahlen : 3883 Corona-Neuinfektionen und 415 neue Todesfälle

Menschen, die Schutzmasken tragen, gehen im Morgenlicht eine Treppe in Köln hinauf. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist aktuell auf 61,7 gestiegen. Foto: Oliver Berg/dpa

Berlin Im Wochenvergleich ist die Zahl der Neuinfektionen in etwa gleich geblieben. Es gibt aber weniger Tote. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 60,5 – etwas niedriger als am Montag.

Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner (Sieben-Tage-Inzidenz) lag laut RKI am Dienstagmorgen bundesweit bei 60,5 - und damit etwas niedriger als am Vortag (61,0). Vor vier Wochen, am 26. Januar, hatte die Inzidenz noch bei 107,6 gelegen. Ihr bisheriger Höchststand war am 22. Dezember mit 197,6 erreicht worden.