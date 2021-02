Fallzahlen gehen zurück : 4535 Corona-Neuinfektionen und 158 neue Todesfälle gemeldet

Gute Entwicklung: Die Corona-Fallzahlen in Deutschland gehen zwar langsam, doch stetig zurück. Foto: Tom Weller/dpa

Berlin Vor genau einer Woche hatte das Robert Koch-Institut 5608 Neuinfektionen und 175 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Jetzt sind es deutlich weniger.

Vor genau einer Woche hatte das RKI 5608 Neuinfektionen und 175 neue Todesfälle binnen 24 Stunden verzeichnet. Die erfassten Fallzahlen sind an Montagen in der Regel niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.