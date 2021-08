Tod eines Fußgängers : 455-PS-Auto erfasst Fußgänger tödlich: Bewährungsstrafe

Berlin Ein Mann am Steuer eines 455 PS starken Autos rast mit etwa 80 Stundenkilometern durch Berlin. Als ein Fußgänger die Fahrbahn überqueren will, erfasst der Wagen ihn tödlich. Nun fällt das Urteil.

Er war genervt und fuhr deutlich zu schnell: Nach dem Tod eines 26 Jahre alten Fußgängers in Berlin ist ein Autofahrer zu sechs Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Die Mutter des Opfers, die frühere bayerische Kommunalpolitikerin Stephanie Gräfin Bruges-von Pfuel, bezeichnete das Urteil am Mittwoch als angemessen.

Der Passant wurde gegen die Frontscheibe und dann in den Gegenverkehr geschleudert. Er erlag eine Woche später seinen schweren Verletzungen.



Der Angeklagte, der Sozialleistungen bezieht, saß damals am Steuer eines 455 PS starken Wagens. Das Auto habe ihm ein Freund geliehen, hatte er zu Prozessbeginn über seinen Verteidiger erklärt. Er sei „kein passionierter Raser, sondern ein Mensch, der zu schnell gefahren ist“, so der Angeklagte. Er sei an dem Tag „gestresst“ gewesen, sagte er kurz vor dem Urteil.