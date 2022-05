Aquaplaning-Folgen auf der A3 bei Montabaur : 46-Jähriger ließ umgekippten Kleintransporter einfach liegen

Montabaur/Köln Am Freitagabend hat ein 46-Jähriger auf der A61 bei Montabaur auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Kleintransporter verloren. Nachdem er sich aus dem umgekippten Fahrzeug befreien konnte, fuhr er einfach mit einem Helfer nach Hause Richtung Köln.

Gegen 18 Uhr am Mittwochabend wurde die Autobahnpolizei Montabaur durch mehrere Autofahrer alarmiert: Ein Transporter sei auf der A61 in Fahrtrichtung Köln umgekippt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, suchten sie zunächst nach dem Fahrer, da er weder in dem Transporter noch in unmittelbarer Umgebung des Fahrzeugs aufzufinden war. Anschließend versuchten sowohl die Polizei als auch die ansässigen Feuerwehren zu klären, was mit dem vermissten Fahrer wohl passiert sei - allerdings erfolglos.