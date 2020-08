Hauptbahnhof in Düsseldorf : 56-Jähriger klettert nach zwei Tagen von Baukran

Düsseldorf Ein 56-Jähriger ist am Donnerstagmorgen auf einen Baukran am Düsseldorfer Hauptbahnhof geklettert und blieb dort zwei Tage lang. Zwei Gleise wurden gesperrt. Der polizeibekannte Mann harrte schon einmal länger auf einem Baukran aus.

Ein psychisch auffälliger Mann aus Münster ist nach rund zwei Tagen freiwillig von einem Baukran am Düsseldorfer Hauptbahnhof geklettert. Der Mann sei unverletzt, wie ein Sprecher der Polizei am Samstagabend mitteilte. Am Donnerstagmorgen war der 56-Jährige in die Höhe geklettert.