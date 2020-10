Ehemaliger Bestatter : 57-Jähriger vertauschte Urnen bei Bestattungen

Ein ehemaliger Bestatter aus Achim bei Bremen hat vor Gericht gestanden, in acht Fällen Urnen mit der Asche Verstorbener vertauscht und in falschen Gräbern beigesetzt zu haben. Begonnen hatte alles mit einer Beerdigung, bei der eine Urne fehlte.

Verden (epd). Wegen Störung der Totenruhe ist ein ehemaliger Bestatter aus Achim bei Bremen am Mittwoch in einem Prozess vor dem Amtsgericht verwarnt worden. Außerdem verhängte Richterin Johanna Horsthemke gegen den 57-jährigen Angeklagten eine Geldstrafe in Höhe von 2.000 Euro, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der Mann gab zu, in acht Fällen Urnen mit der Asche Verstorbener vertauscht und in falschen Gräbern beigesetzt zu haben. Entlastend wirkte sich die schwere Depression aus, unter der der Angeklagte seit Jahren leidet. (AZ: 15 Ds 153/20)

So sei eine andere Urne beerdigt worden. Das habe sich in den folgenden Jahren wie in einer Kettenreaktion fortgesetzt. Der gesamte Vorgang und dass Angehörige in vielen Fällen am falschen Grab getrauert hätten, tue dem Angeklagten unendlich leid. Brennecke ergänzte, er persönlich sei verwundert, dass es offensichtlich keine Kontrollen in einem so hoch sensiblen Bereich gebe. Aufgedeckt wurden die Fälle letztlich durch Unregelmäßigkeiten, die der Feuerbestatter bemerkte.