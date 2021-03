Polizeieinsatz : 59-Jährige erstochen: Polizei nimmt Mann mit Schwertern fest

Polizisten am Tatort: einem Wohnhaus im hessischen Schwalbach am Taunus. Hier wurde am Donnerstagabend eine Frau getötet. Foto: -/5vision.media/dpa

Schwalbach/Wiesbaden Grausige Tat in Hessen: Dort stirbt eine Frau, sie soll erstochen worden sein. Mit einem Schwert? Vieles spricht dafür.

In einer Wohnung in Hessen soll ein Mann eine 59 Jahre alte Frau erstochen haben. Die Polizei nahm den 25-Jährigen fest.

Er soll am Donnerstagabend in Schwalbach bei Frankfurt am Main mehrfach auf die 59-Jährige eingestochen haben - möglicherweise mit einem Schwert, wie die Polizei in Wiesbaden und die Staatsanwaltschaft in Frankfurt am Freitag gemeinsam mitteilten. Das Motiv der Tat war zunächst völlig unklar.