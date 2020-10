Fallzahlen : 7830 Corona-Neuinfektionen in Deutschland - Neuer Höchstwert

7830 Corona-Neuinfektionen in Deutschland - Neuer Höchstwert

Abstrich im Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover. Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Berlin Erneut melden die Behörden einen Höchststand bei der Zahl der Neuinfektionen. Der Vergleich mit dem Infektionsgeschehen im Frühjahr ist jedoch kompliziert.

Die Gesundheitsämter in Deutschland haben 7830 neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages gemeldet, mehr als je zuvor seit Beginn der Pandemie. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts (RKI) vom Morgen hervor.

Am Vortag war mit 7334 neuen Fällen der bis dato höchste Wert registriert worden. In der vergangenen Woche meldete das RKI am Samstag 4721 Neuinfektionen. Die jetzigen Werte sind nur bedingt mit denen aus dem Frühjahr vergleichbar, weil mittlerweile wesentlich mehr getestet wird - und damit auch mehr Infektionen entdeckt werden.