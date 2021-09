„Tortenmumie“ : 79 Jahre alte Nusstorte beschäftigt Lübecker Archäologie

Lübeck Archäologen finden in Lübeck eine gut erhaltene „Tortenmumie“. Die Nusstorte hat die Bombardierung der Stadt 1942 und den anschließenden Brand überlebt. „Wie das funktioniert, ist noch unklar“, heißt es.

Gefunden wurde die Torte im April bei Schachtarbeiten in der Alfstraße im Lübecker Gründungsviertel. „Dabei stießen erfahrene Grabungstechniker im Keller auf eine zwar rußgeschwärzte, aber noch gut erkennbare Torte“, erinnert sich der Leiter des Bereiches Archäologie der Hansestadt Lübeck, Manfred Schneider, an den Aufsehen erregenden Fund.

Reste von Nahrungsmitteln werden immer mal wieder bei Ausgrabungen entdeckt. So wurden in Hamburg 2019 bei einer Ausgrabung in der Straße Neue Burg mehrere Eimer Austernschalen gefunden und im Archäologischen Museum Hamburg ist nach Angaben eines Sprechers der Rest einer Spitzwecke aus der Vorrömischen Eisenzeit, also aus der Zeit zwischen 800 und 500 vor unserer Zeitrechnung zu sehen.