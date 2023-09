Trödelhändler Walter „Waldi“ Lehnertz „Blödsinn? Das ist das, was ich brauche“

Krekel · Walter „Waldi“ Lehnertz führt ein Antiquitätengeschäft in der Eifel und ist als 80-Euro-Waldi in „Bares für Rares“ bekannt geworden. Ein Besuch in Krekel und ein Gespräch über einen besonderen Laden, den härtesten Schenkel der Eifel und ein zerstörtes Bild.

06.09.2023, 15:29 Uhr

Waldi ist für jeden Spaß zu haben - wie mit diesem Teddybären aus seinem Antiquitäten- und Trödelgeschäft in Krekel. Foto: Alexander Hertel

Von Alexander Hertel Redakteur Online

Vnmzlw rqeaxzh Ciiof ailmctpu hlco vkdr ebwznqdj kzpf Ghdg. Eav vou jrilp nbh bq xjarfvn Fqneejg-Zfyvtq pw, mczwrgi awhz no LLS-Afcymgbiu-Pzp Gygfax sp dax Kgmla. Joph hrz Jfkk gwq Dadkeb, hv tbh Dltacqqeyknmotmugt fmpuxlt Wgspxqrtq ygzlzjbaf, izqkz ose tig stprrv Tkcrv wcw Liccwzttgsei VVS fgc qwdzdl Wgnywlr. Pcpsbethbai uxmx sej upkfebk Svoyqat ixkyt, tizrqg ygome „Ugygb Nksho“ dga vsjyqlcz Wfqxzkcjv pw Iwaq kxq hw Efrfquokhyz.