Kriminalität 82-Jähriger erschießt jungen Nachbarn - Urteil wegen Mordes

Als Motiv gab der Mann an, sich von dem Jugendlichen bedroht gefühlt zu haben. Dem folgte das Gericht nicht. Der 16-Jährige habe an dem Morgen „einfach schnell in die Schule“ fahren wollen, sagte der Vorsitzende Richter. Es habe auch anders als vom Angeklagten behauptet kein Streitgespräch gegeben. Der Beschuldigte habe den Nachbarsjungen in Tötungsabsicht mit der Sportwaffe erwartet. Der 82-Jährige war Mitglied eines Schützenvereins, seit 2004 aber kein aktiver Schütze mehr.