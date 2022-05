Besonderheit in NRW : Wann das 9-Euro-Ticket auch für ICE und IC gilt

Verkaufsstart am Montagmorgen : Hohe Nachfrage nach 9-Euro-Ticket auch in Bonn Der Verkauf der 9-Euro-Monatstickets hat begonnen. Buchungsseiten waren am Montag aufgrund der hohen Nachfrage immer wieder überlastet. Wie ist die Lage am ersten Verkaufstag in Bonn und Umgebung? Und wie gut funktioniert die Buchung?