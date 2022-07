Mysteryserie : 90er-Jahre-Serie „X-Factor“ kommt mit neuen Folgen zurück

Berlin „Es gibt Dinge, die wir nicht begreifen können.“ Nach 20 Jahren soll „X-Factor“ ins Fernsehen zurückkehren. Acht neue Folgen sollen ab August produziert werden. Wieder dabei ist Jonathan Frakes.

Als Produzent ist neben Quirin Berg und Max Wiedemann auch Benjamin Munz an Bord, der zuletzt den Streaming-Hit „Blood Red Sky“ verantwortete. Die Dreharbeiten gehen am 1. August in Los Angeles los. Das Original von „X-Factor“ war in den Jahren 1997 bis 2002 hergestellt worden.