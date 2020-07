Feuer in Emmerich : 91-Jähriger setzt bei Gartenarbeiten Wohnhaus in Brand

Emmerich Ein 91-Jähriger hat bei Emmerich bei Gartenarbeiten einen folgenschweren Brand verursacht. Der Rentner wollte Unkraut mit Flammen bekämpfen, als eine Hecke in Brand geriet. Das Feuer breitete sich weiter aus.

Bei Gartenarbeiten hat ein 91 Jahre alter Mann zwei Doppelhaushälften in Brand gesetzt. Der Rentner flämmte am Donnerstag in Emmerich mit einer Gasflasche mit Brenner Unkraut in seinem Garten ab. Dabei geriet eine Hecke in Brand. Das Feuer breitete sich in Richtung des Hauses aus und setzte die Wohnung der Nachbarn bis zum Dachstuhl in Brand.