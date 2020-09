Corona-Fälle : 950 Menschen in Bielefeld in Quarantäne

950 Menschen in Bielefeld in Quarantäne

950 Menschen sind in Bielefeld in Quarantäne. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Bielefeld Mit dem Anstieg der Corona-Fallzahlen in Bielefeld nach einer Familienfeier befinden sich 950 Schüler und Lehrkräfte in Quarantäne.

Betroffen seien zehn Schulen. Jenseits der Schulen gebe es zudem aktuell mehr als 560 Menschen, die in Quarantäne seien, ein Großteil davon aber ohne Bezug zu der Familienfeier, teilte die Stadt Bielefeld am Montag mit.

Der Anstieg der Fallzahlen sorgte am Montag für großen Andrang an einer städtischen Drive-In-Teststation. Die Stadt bat die Bürger am Mittag darum, die Station am Montag nicht mehr anzufahren. „Das Testzentrum ist überlaufen, und der Verkehr staut sich bereits zurück“, hieß es in einer Mitteilung. Damit ein ähnliches Chaos am Dienstag ausbleibt, sollen die Menschen nun je nach Anfangsbuchstaben der Namen zeitlich gestaffelt zur Teststation kommen, teilte der Krisenstab dazu später mit.