Pilotprojekt für den Autobahn-Rastplatz der Zukunft : An der A3 gibt es jetzt Fitness-Geräte und Stehtische

An der A3 gibt es jetzt Fitness-Geräte und Stehtische

Leverkusen Die Autobahn GmbH hat sich für den Parkplatz der Zukunft etwas besonderes einfallen lassen - an der A3 bei Leverkusen kann jetzt nicht nur Pause, sonder auch Sport gemacht werden.

Eine neuartige Rastanlage mit Toilette an der viel befahrenen Autobahn 3 bei Leverkusen hat die Autobahn GmbH des Bundes präsentiert. Die Pilotanlage am Standort Reusrather Heide Ost verfügt unter anderem über eine Sitzgruppe mit Wetterschutz, ein Outdoor-Fitnessgerät und Stehtische unter freiem Himmel, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte.