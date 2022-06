Riesenjet A380 : Lufthansa nimmt weltweit größtes Passagierflugzeug wieder in Betrieb

Einsatz von ausländischen Hilfskräften : Polizeigewerkschaft warnt vor Sicherheitsrisiken an Flughäfen Arbeitsminister Heil will auf ausländische Hilfskräfte zurückgreifen, um die chaotischen Zustände an vielen NRW-Flughäfen in den Griff zu bekommen. Die Polizeigewerkschaft warnt jetzt vor Sicherheitsrisiken.