Unfall auf glatter Fahrbahn : Beifahrerin stirbt bei Unfall auf A4 in Richtung Köln

Eschweiler Eine Frau ist am Sonntagmorgen bei einem Unfall auf der A4 bei Eschweiler ums Leben gekommen. Das Auto geriet ersten Erkenntnissen auf glatter Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen eine Betonschrammwand.

Der Fahrer sowie zwei weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Beamte sperrten die A4 in Richtung Köln nach dem Unfall gegen 7.00 Uhr komplett ab und leiteten den Verkehr ab. Zeitweise war am Morgen auch die A4 in Richtung Aachen voll gesperrt. Ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber waren vor Ort.