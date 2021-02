A4 bei Köln : Mann fährt betrunken mit dem Fahrrad über die Autobahn

Köln Ein Radfahrer war am Donnerstag auf der Autobahn 4 nahe dem Dreieck Heumar unterwegs. Mehrere Autofahrer hatten den Notruf gewählt und den Vorfall gemeldet. Ein Autofahrer konnte den Mann schließlich stoppen.

Ein betrunkener Radfahrer ist am Donnerstagmittag auf dem Seitenstreifen über die Autobahn 4 bei Köln gefahren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten mehrere Autofahrer über Notruf gemeldet, dass ein Mann nahe dem Dreieck Heumar auf dem Seitenstreifen radele.

Einem Autofahrer und einer Krankenwagenbesatzung gelang es demnach schließlich, den 33-Jährigen zu stoppen, indem sie den Seitenstreifen blockierten. Polizeibeamte nahmen den renitenten Mann nach seiner Irrfahrt am Donnerstag fest. Angaben der Polizei zufolge hat der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Eine Blutprobe ergab einen Wert von 1,3 Promille. Er muss sich nun in einem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.