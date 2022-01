Keine Freigabe für Autofahrer : Marode Brücke auf Sauerlandlinie A45 muss abgerissen werden

Lüdenscheid Schock für die Region um Lüdenscheid. Der Verkehr auf der Sauerlandlinie bei Lüdenscheid bleibt wohl über Jahre gestört. Eine marode Brücke muss abgerissen werden.

Der Ersatz maroder Autobahnbrücken wird in NRW noch auf Jahre zentrale Verkehrsadern verstopfen. Die Verkehrszentrale Leverkusen hat eine Prognose, an welchen Stellen sich Pendler und Lkw-Fahrer 2022 vor allem auf Stau einstellen müssen.

Wartezeit im Auto : NRW-Autobahnbaustellen mit höchstem Staurisiko in 2022

Die A45 ist eine wichtige Achse vom Ruhrgebiet in den Süden Deutschlands in Richtung Frankfurt. Seit Jahren werden auf der Strecke Brücken saniert oder neu gebaut. Die neue Sperrung reiht sich in eine lange Reihe von Problemfällen in NRW ein. Mehrere Rheinbrücken sind baufällig. Hier wird der Verkehr reduziert und der Schwerlastverkehr zum Teil mit Sperren abgeleitet.