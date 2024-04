Rhein-Hunsrück-Kreis Unfall mit zwei Lkw auf A61 sorgt für elf Kilometer langen Stau

Um 16 Uhr kam es auf Höhe des Dorfes Dörth (Rhein-Hunsrück-Kreis) in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu dem Unfall im dortigen Baustellenbereich, so die Polizei in einer Mitteilung. Einer der Lkw war zunächst in einer Nothaltebucht kurz vor der Anschlussstelle Emmelshausen abgestellt. Als der Fahrer wieder auf die Durchgangsfahrbahn einscherte, übersah er einen dort fahrenden anderen Lkw, so der Kenntnisstand der Polizei. Der Unfall verursachende Lkw kam durch den Zusammenstoß nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zum Stehen, als er sich halb auf dem angrenzenden Grünstreifen befand.