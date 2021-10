Vorfall auf der A7 : Frau vergisst ihren rauchenden Mann im Stau

Füssen Ein Mann ist in einem Stau auf der A7 zum Rauchen ausgestiegen. Als sich der Stau langsam auflöst, fuhr die Frau des Mannes weiter - allerdings ohne ihn.

Nachdem ihr Mann im Stau zum Rauchen aus dem Auto ausgestiegen war, ist eine Frau in der Nähe von Füssen ohne ihn weitergefahren. Die Polizei in Bayern wurde über einen Fußgänger auf der Autobahn 7 im Grenztunnel Füssen informiert, wie die Beamten am Sonntag mitteilten.