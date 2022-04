Notfall in Aachen : Menschen in Kettenkarussell in 25 Meter Höhe gefangen

Menschen in Kettenkarussell in 25 Meter Höhe gefangen

Besucher sitzen in 25 Metern Höhe in einem Kettenkarussell auf einem Volksfest in Aachen.

Aachen Eine Fahrt im Kettenkarussell dauert für gewöhnlich nur einige Minuten - dann ist der Spaß wieder vorbei. Doch auf dem Volksfest „Öcher Bend“ in Aachen kam es zu einer technischen Panne...

Gefangen in einem Kettenkarussell 25 Meter über der Erde: Etwa eine Stunde haben 24 Volksfestbesucher am späten Mittwochabend in Aachen in luftiger Höhe ausharren müssen. Dann rettete die Feuerwehr die Fahrgäste, darunter vier Kinder, mit Drehleitern aus dem Karussell.