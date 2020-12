Tatverdächtige festgenommen : Verkauf eines illegal eingeführten Welpens gestoppt

Eine Polizistin hält einen sichergestellten Hundewelpen in den Händen. Einen Verkauf von illegal importierten jungen Hunden hat die Polizei in Aachen gestoppt. Foto: dpa/Polizei Aachen

Aachen Erst vor rund einer Woche hatte die Polizei bei Durchsuchungen Hundewelpen in einem Kühlschrank sichergestellt. Jetzt ist ihr ein weiterer Schlag gegen die illegale Tierzucht gelungen.

Den Verkauf eines mutmaßlich illegal importierten Welpen hat die Polizei in Aachen gestoppt. Schon bei der Übergabe des Welpen habe die neue Besitzerin bemerkt, dass es sich offenbar um ein Tier aus einer illegalen Zucht handele und die Polizei alarmiert, teilten die Beamten am Mittwoch mit. Diese Tiere seien generell durch die schlechten Zuchtbedingungen und fehlende ärztliche Versorgung oft schwer erkrankt und würden dann nach kurzer Zeit sterben, so die Polizei.