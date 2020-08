„Gutschein für Herrn Fiete Korn“ : Abiturient nimmt Praktikumsangebot von Böhmermann an

Prerow Weil ein Schuldirektor einen Abiturienten wegen übler Nachrede angezeigt hatte, hat Jan Böhmermann dem 18-Jährigen einen Praktikumsplatz angeboten. Diesen „Gutschein für Herrn Fiete Korn“ will der Abiturient unbedingt einlösen.

„Ich werde das Angebot auf jeden Fall annehmen“, sagte Korn am Montag der Deutschen Presse-Agentur. In Kürze werde er mit der Redaktion für weitere Vereinbarungen in Kontakt treten.

Böhmermann hatte Korn per Twitter das Angebot für ein ausgedehntes Redaktionspraktikum unterbreitet, nachdem dieser in einer kritischen Rede auf dem Abiball der Schule in Prerow (Halbinsel Fischland-Darß-Zingst) von seinem Direktor wegen übler Nachrede angezeigt worden war. In seiner teils ironischen Ansprache hatte Korn die Art und Weise kritisiert, wie die Schulleitung mit den Schülern umgehe. So sollen Schüler unter anderem motiviert worden sein, ihre Mitschüler zu überwachen.