Flugzeugabsturz : Einsatzkräfte finden weitere mögliche Wrackteile in der Ostsee

Geisterflieger über der Ostsee : Mit Flugzeug abgestürzte Familie hat viele Verbindungen in die Region Nach dem Absturz eines Kleinflugzeugs in der Ostsee sind noch viele Fragen offen. An Bord saß der Kölner Unternehmer und Karnevalist Peter Griesemann mit seiner Familie. Diese erwarb 2021 das Areal des Dreilindenhofs in Wachtberg.