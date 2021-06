Sechsjähriger in Montabaur gerettet : Pilot stirbt bei Abflug eines Kleinflugzeuges

Montabaur Der 61-jährige Pilot eines Kleinflugzeuges ist beim Absturz seiner Maschine in Montabaur ums Leben gekommen. Sein sechs Jahre alter Passagier hat überlebt.

Wie die Polizei mitteilt, ist am Samstag ein einmotoriges Kleinflugzeugs in Montabaur im Westerwaldkreis abgestürzt. Die Maschine sei gegen 15.50 Uhr kurz nach dem Start in ein Waldgebiet in der Nähe des des Segelflugplatzes Montabaur gestürzt. Der 61-jährige Pilot verstarb an der Unglücksstelle, während der 6-jährige Passagier schwerverletzt von Rettungskräften in eine Klinik gebracht wurde.