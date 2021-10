Umwandlung des Grundstücks : Klage um „Adenauer-Haus“ in der Eifel abgewiesen

Bauzäune stehen um das sogenannte Adenauer-Haus in Duppach in der Eifel. Foto: dpa/Harald Tittel

Trier/Duppach 2019 hat ein Unternehmer das „Camp Konrad“, eine Ruine des geplanten Wochenendhauses für Adenauer in der Eifel, erworben. Nun ist er mit einer Klage, in der es um die Rodung um Umwandlung des Grundstücks geht, abgewiesen.

Im Fall des sogenannten Adenauer-Hauses in der Eifel hat ein Gericht eine Klage des Eigentümers abgewiesen. Der Mann wollte erreichen, dass er für das Grundstück in Duppach keine Genehmigung zur Rodung und Umwandlung in eine andere Nutzungsart benötigt, wie das Verwaltungsgericht Trier am Donnerstag mitteilte (Aktenzeichen 2 K 685/21.TR).