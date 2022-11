27. Weltklimakonferenz in Ägypten : „Das 1,5 Grad-Ziel liegt auf der Intensivstation“

Die verschiedenen Gesichter des menschengemachten Klimawandels: Während die Schweiz nach einem Rekord-Schmelzjahr vom nahenden Ende ihrer Gletscher berichtet, sind im von Dauerdürre geplagten Ostafrika nach UN-Angaben rund 750 000 Hungernde auf der Flucht. Foto: picture alliance/dpa/KEYSTONE/Bastien Gallay

Am Sonntag beginnt die 27. Weltklimakonferenz in Scharm-el-Scheich. In Ägypten wird der globale Süden die Versprechungen der Industriestaaten einfordern.