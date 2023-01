Älteste Frau der Welt gestorben - Französin wurde 118

Toulon Sie lebte mehr als ein Jahrhundert lang, erlebte zwei Weltkriege und den Ausbruch der Spanischen Grippe. Nun ist die französische Schwester André tot - und damit auch der älteste Mensch der Welt.

Der älteste Mensch der Welt, die französische Ordensschwester André, ist gestorben. Eine Sprecherin des Altenheims der als Lucile Randon geborenen Frau bestätigte der Deutschen Presse-Agentur, dass die Dame in der Nacht von Montag auf Dienstag starb. Sie wurde 118 Jahre alt, wie der Bürgermeister ihres südfranzösischen Wohnorts Toulon, Hubert Falco, auf Twitter schrieb.

Die Gerontology Research Group listete Schwester André seit Ende April vergangenen Jahres als ältesten lebenden Menschen. Schon zuvor galt sie als älteste Europäerin. Mit ihrem Tod rückt in dem Ranking der Vereinigung von Forscherinnen und Forschern nun die in den USA geborene und in Spanien lebende Maria Branyas Morera mit 115 Jahren auf den Platz des ältesten Menschen der Welt.