Bobi wurde 31 Jahre alt Trauer um den ältesten Hund der Welt

Der nach den Erfassungen des Guinness-Buch der Rekorde „älteste Hund aller Zeiten“ ist tot. Bobi sei in Portugal genau 31 Jahre und 165 Tage alt geworden, teilte das Guinness-Buch mit. Der Hirtenhund sei bereits am vergangenen Freitag in einer Tierklinik gestorben. „Er verbrachte sein ganzes Leben mit seinem liebevollen Besitzer Leonel Costa und dessen Familie in dem portugiesischen Dorf Conqueiros“, hieß es in der Mitteilung.