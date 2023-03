Tic-Störung : Ärztin arbeitet mit Tourette-Syndrom in der Notaufnahme

Ärztin arbeitet mit Tourette-Syndrom in der Notaufnahme

Stella Lingen ist angehende Ärztin und arbeitet mit Tourette-Syndrom in der Krankenhaus-Notaufnahme einer Klinik. Foto: Christoph Reichwein/dpa

Essen Stella Lingen ist angehende Ärztin an einer Essener Klinik. Die junge Frau hat das Tourette-Syndrom. Ihrer Arbeit tut das keinen Abbruch - und ihrem Humor auch nicht.

Die angehende Ärztin Stella Lingen arbeitet trotz eines Tourette-Syndroms mit deutlichen Tic-Störungen erfolgreich in der Notfall-Ambulanz einer Essener Klinik. Die 25-jährige sei „offen, freundlich und in Behandlungssituationen immer äußerst fokussiert“, sagt ihr Chef Andreas Grundmeier, Direktor der Klinik für Notfallmedizin & Internistische Intensivmedizin in dem Essener Krankenhaus. Ihre Tics mit plötzlichen Bewegungen und Schimpfwörtern wie „Halt die Fresse“ oder „Hurensohn“ könne sie bei Behandlungen fast immer unterdrücken, sagt Lingen.