GA-Podcast Akte Rheinland Ein Bonner Neonazi und der versuchte Mord an Henriette Reker

Der Mann sitzt vor dem Bildschirm seines Computers, wie fast immer. Es ist der Abend des 16. Oktober 2015. Er startet eine Suchanfrage, macht sich Notizen: “9 bis 9.30 Uhr, Braunsfeld”. Danach entfernt er die Festplatten aus seinen Computern und hinterlässt für seine Vermieter frische Wandfarbe und den Zweitschlüssel zu der Zwei-Zimmer-Wohnung in Köln-Nippes. Er weiß, dass er nach dem morgigen Tag wohl nie mehr in diese Wohnung zurückkehren wird. Denn er hat vor zu töten: die parteilose Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin von Köln. Oder, für ihn: die “linksradikale Schicki-Micki-Ideologin”, die ihre Parteilosigkeit nur vortäuscht und in Wahrheit eine Marionette der Grünen ist, die für ihn gleichbedeutend sind mit den “Antifa-Banden”, die er so sehr hasst. Er will Henriette Reker töten.