32-Jährige gebissen und getötet : „Aktenzeichen XY...“ rollt 20 Jahre alten Fall aus Münster auf

Knapp 20 Jahre nach einem Tötungsdelikt in Münster rollt Moderator Rudi Cerne in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“ am Mittwoch (20.15 Uhr) den Fall nochmals auf. Die Kripo ist seit 2001 auf der Suche nach Darshan Singh, wie das ZDF am Montag mitteilte. Der 52-Jährige soll 2001 in einer Wohnung in Münster eine 32-jährige Mutter gebissen, verprügelt und dann mit einem Messer getötet haben. Die drei Kinder der Frau waren während der Tat mit in der Wohnung. Die DNA-Spuren des in Indien geborenen Mannes sind auf der Tatwaffe zu finden.